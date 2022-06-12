Зеленский объяснил, чем грозит планете война в Украине

Зеленский высказался о войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Результаты войны в Украине покажут, как дальше будет жить весь мир. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, продвинуться вперед можно только вместе.

"Именно на поле боя в Украине решается, по каким правилам будет жить мир и что все же будет возможно, а что невозможно. Нужно вместе уберечь мир от возвращения к временам, когда все решалось на основе так называемого права силы, а отдельные люди и любые их идеи, как и многие народы, просто не имели никакого значения", — написал он.

Зеленский назвал цель России в войне с Украиной

Ранее президент Украины заявил, что руководство России войной против Украины может разрушить все достижения человечества в области международного права за последние несколько сотен лет. Об этом он сказал во время Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

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"Война России против Украины – это далеко не только о Европе. Это о глобально важных вещах. Российское руководство хочет отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности систему международного права, которая у нас есть сегодня, и вернуться к жизни, как в XIX веке или даже раньше. Когда было невозможно все то, что дало миллиардам людей шанс на гармоничное развитие и благосостояние", – сказал Зеленский.

Известно, что Владимир Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года. Фонд Бориса Немцова в этом году принял решение номинировать на премию только представителей Украины. В результате победителем стал глава нашего государства.