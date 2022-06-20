Зеленский объяснил, почему не позволит называть "беженцами" украинцев за границей

Зеленский назвал количество украинцев, выехавших за границу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за полномасштабного вторжения России из Украины уехали свыше 5 млн граждан. Однако называть их беженцами нельзя, ведь они вернутся домой после того, как в стране воцарится мир.

Об этом президент заявил в своем Teledram.

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Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы русские войска ушли с территории Украины и украинцы смогли попасть домой.

"За это время более 5 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу. Принципиально не хочу называть их беженцами. Верю, что они вернутся домой. Сразу, как только Россия уберется с нашей земли. Сразу, как только будет установлен мир. Сделаем для этого все возможное", – написал президент.

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Украинцы, которые были вынуждены покинуть свой дом. Фото: Emilio Morenatti, Chris McGrath, Philip Cheung, Lynsey Addario, Adam Gray, Anadolu Images, Roman Pilipey, Aris Messinis.

В Луганской области возобновилась массовая эвакуация

У жителей Луганской области больше не осталось сил терпеть войну. Они начали массово эвакуироваться после нескольких месяцев настояния на этом местных властей.

"Эвакуация проходит крайне тяжело, потому что обстрелы не утихают. Людей забирают адресно, часто попадая под обстрелы. Сейчас желающих выехать с каждым днем становится все больше. Потому что находиться в Луганской области – это малый шанс пережить эту войну", – сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в эвакуацию были привлечены полицейские, работники ГСЧС и волонтеры.

Ранее в ООН заявляли, что с начала войны России против Украины каждый шестой житель стал внутренним переселенцем. Их число составляет почти 8 млн человек.

Кроме того, в ООН назвали шокирующие цифры жертв русской войны в Украине.