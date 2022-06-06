Зеленский объяснил, смогут ли Абрамович и Дерипаска получить гражданство Украины

Владимир Зеленский оценил возможность предоставления украинского гражданства Олегу Дерипаске и Роману Абрамовичу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность предоставления гражданства Украины российским олигархам. По его словам, такие люди как Роман Абрамович или Олег Дерипаска не смогут получить украинские паспорта. В то же время страна будет использовать все возможности для расшатывания кремлевского режима.

Об этом президент заявил журналистам, пишет РБК-Украина.

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Зеленский отметил, что Украина должна использовать разные методы для борьбы с российскими властями.

"Если у нас есть возможность качать российские власти, мы должны это делать, мы должны использовать любое оружие", – пояснил Зеленский.

Гражданство Невзорову

Ранее источник в Кабмине сообщил "Сегодня", что российский журналист и экс-депутат Госдумы РФ Александр Невзоров и его супруга Лидия приобрели украинское гражданство согласно Указу президента от 21 мая. Но, как стало известно, этот указ закрыт.

6 мая Зеленский впервые прокомментировал предоставление гражданства Невзорову.

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"Я знаю, что он (Невзоров – ред.) хотел оставить гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. Мы имели об этом разговор, он есть в списках", – сказал Владимир Зеленский.

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