Зеленский оценил потери Украины и захватчиков на фронте

Зеленский рассказал о потерях врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине необходима поддержка США и Европы, ведь Россия в 10 раз преобладает личным составом и тяжелой техникой. Об этом в интервью американскому каналу NВC заявил президент Владимир Зеленский.

По словам президента, как бы не было сложно сейчас, наша страна держится.

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"Где мы теряем одного человека, Россия теряет пять. Где мы теряем один танк, они теряют пять. Да, мы боремся. Но нужно быть справедливыми и сказать, что нам действительно сложно. Ибо на один наш танк у них десять своих, на одного нашего бойца – их десять. Какими бы крепкими мы ни были, но их в десять раз больше. Нам сложно, но мы держимся", – отметил он.

Потери оккупантов

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 35 450 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1572 танка.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил потери врага по состоянию на 29 июня.

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Ситуация Украине 29 июня

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что сроки окончания войны сдвигаются к осени. По его данным, все упирается в поставки вооружения от союзников.

Российские оккупанты показали обломки ракеты, которые якобы найдены на месте удара по воинской части на оккупированной части Луганской области. По словам захватчиков, зафиксированы фрагменты ракеты, выпущенной из высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS.

В Днепре прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, могла сработать ПВО. Сейчас выясняются подробности.

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Вооруженные силы Украины ударили по позициям российских оккупантов в Луганской области.