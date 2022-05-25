Зеленский: Оккупантам придется уйти из Крыма

Зеленский заявил, что Крым вернется в Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что России придется забрать свои войска из Крыма, а также со всех других оккупированных украинских территорий.

Об этом он сказал во время вечернего обращения к украинцам.

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"Конечно, оккупантам придется уйти и из Крыма тоже. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что российское вторжение в Украину в 2014 году началось именно с Крыма.

"Это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российского государства по отношению к Украине, но первый судьбоносный для самой России. Именно из этого пункта последовали следующие не менее судьбоносные ошибки России, которые все вместе приведут к ее историческому ослаблению", — убежден глава государства.

Зеленский назвал условие, при котором встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если в повестке дня будет вопрос о прекращении войны в нашей стране.

"У них такая структура принятия решений, что без него (Владимира Путина, — ред.) решения не принимаются. Все институции объединены решением президента. Без него решения о прекращении войны не будет", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил, что готов встретиться только с Путиным.

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"Желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем, кроме президента. Если будет один вопрос – прекращение войны", — сказал он.

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