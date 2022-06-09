Зеленский определил две категории украинцев и призвал к этому привыкать

Зеленский определил категории украинцев/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленскийзаписал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 106-го дня войны.

Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.

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"Сейчас в Украине много дискуссий о том, какой должна быть экономическая политика государства и во время войны, и тогда, когда вернем мир. Хочу подчеркнуть одну деталь. Фундаментальную. Мы уже должны привыкать к тому, что в обществе могут быть только две части: те, кто защищает нашу независимость, и те, кто работает так, чтобы обеспечить эту защиту. И это не вопрос той или иной экономической доктрины, это не вопрос той или иной политической позиции. Мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась теневая часть экономической жизни. Если мы говорим о нормальной, стабильной и прочной жизни общества, работе государства, о нашей обороне, то должны понимать: есть те, кто служит, и те, кто обеспечивает своей работой тех, кто служит. Итак, это официальная занятость. Это уплата налогов. Это максимальное расширение экономических возможностей в нашей стране на легальной почве. И это полная модернизация государственных институтов", — отметил президент.

Зеленский назвал очень большую ошибку России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия от своего желания стать монополистом на рынке зерна только проигрывает. Власти РФ думают исключительно как политики, а не как менеджеры.

"Это так не работает, это другой бизнес. Ты можешь заполнить вместо Украины тот или иной рынок с точки зрения зерна. С Египтом или с другими государствами, которые являются импортерами нашей продукции. Но потом, когда все это разблокируется, мы предложим Египту другие цены, они будут меньше, чем цены на зерно, которое есть в России, и снова государство перейдет к тем, где выгодно", — сказал Зеленский.

Он отметил, что такие действия со стороны России очень большая ошибка, поскольку это приведет к пищевому геноциду во многих странах мира.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский ввел санкции против Путина. Кроме того, мы писали, что глава государства назвал эпицентр битвы за Донбасс