Зеленский планирует серьезную кадровую перестановку в СБУ – Politico

Зеленский планирует уволить Баканова / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить главу СБУ Ивана Баканова из-за ряда неудачных операций и потерь в Херсоне. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники

Источники сообщают, что причиной такого решения стали неудачи и потери в Херсоне.

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Источники из окружения президента рассказали, что Зеленский намерен "заменить Баканова кем-то более подходящим".

Баканов попал под шквал критики приближенных к Зеленскому людей после вторжения России в Украину 24 февраля, так как он не смог должным образом справиться с новыми вызовами.

Увольнения

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично.

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Ситуация в Херсоне

Экс-нардеп Виталий Куприй сообщил, что по неофициальной информации, Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Они заняли некоторые улицы.

Также экс-нардеп Игорь Мосийчук призвал внимательно следить за ситуацией в этом направлении и ждать хороших новостей.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что наши военные уверенно продвигаются в направлении Херсона, но любая информация, которую разглашают официальные лица, и распространенная в соцсетях, может навредить нашим защитникам.

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Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в 15-18 километрах от Херсона. Однако это не значит, что наши защитники освободят город уже в ближайшее время.