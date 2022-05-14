Зеленский подписал указ о запрете пророссийских партий в Украине

Владимир Зеленский подписал закон "О запрете пророссийских партий в Украине". Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О запрете пророссийских партий в Украине". Такие партии могут подрывать суверенитет Украины. Кроме того, они грозят территориальной целостности.
Об этом сообщили в Верховной Раде Украины, передает Telegram-канал "Сегодня".
Так, деятельность пророссийских партий направлена на "подрыв суверенитета или территориальной целостности" Украины.
В период военного положения дела о запрете пророссийских партий станут подсудными. Судебное решение Верховного Суда по таким делам не будет подлежать обжалованию.
Гончаренко заявил об окончательной ликвидации фракции ОПЗЖ в Раде
Фракция Оппозиционная платформа — За жизнь в Верховной Раде официально ликвидирована. Это была фракция самой пророссийской партии в Украине. О ее ликвидации сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем!" — прокомментировал он.
Ранее нардепы из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
12 апреля Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Политика, обвиняемого в государственной измене, отправили под арест.
3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов.