Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва

Зеленский отменил призыв/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв на военную службу и определил, что увольнение в запас срочников возможно после объявления демобилизации.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

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Согласно документу, отменены ранее установленные сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне.

Кроме того, определено, что военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Зеленский: Если бы мы были в НАТО, война бы не началась

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была членом НАТО, Россия не решилась бы на вторжение.

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"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа", – сказал он.

Как заявил Зеленский, он просил прямо и четко сказать, что Украину собираются принять в НАТО через год-два-пять, или просто сказать "нет". По словам президента, "ответ был очень четким: вы не станете членом НАТО, но официально двери останутся открытыми".

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