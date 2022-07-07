Что сказал Зеленский Джонсону на прощание — подробности

Владимир Зеленский, Борис Джонсон / Фото: Reuters, Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который сегодня объявил об уходе в отставку. Подробности рассказали в пресс-службе президента.

Зеленский выразил Джонсону искреннюю благодарность за решительную и бескомпромиссную поддержку нашего государства с первых дней полномасштабной российской агрессии, а также за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене.

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"Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой Офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также рассказал Джонсону о развитии ситуации на фронте. Они обсудили текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества. Особое внимание уделили вопросам оборонного взаимодействия и политической поддержки Украины. Еще одной ключевой темой переговоров было разблокирование экспорта зерна из украинских портов.

Отставка Джонсона

В четверг, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил о своей отставке с должности главы правительства и лидера Консервативной партии. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников. Подробнее о скандале, послужившим поводом для отставки Джонсона уже рассказывал сайт "Сегодня".

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран новый, которого должны начать выбирать незамедлительно.