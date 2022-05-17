Зеленский поговорил с Макроном: за какие проблемы возьмется Франция

Макрон все время звонит Путину, но все безрезультатно / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном, к которому появились претензии из-за его предложения пойти на компромисс с российским лидером Владимиром Путиным.

О новом телефонном разговоре украинский лидер сообщил в твиттере.

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Что известно

"Завершил долгий и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных с "Азовстали" и видении перспектив переговорного процесса. Затронул вопрос о поставках горючего в Украину. Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", – написал Зеленский.

По данным агентство AFP, Макрон пообещал Зеленскому нарастить поставки вооружений Украине в ближайшие дни и недели.

Переговоры