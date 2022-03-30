Зеленский попросил у Норвегии оружие, газ и новые санкции против РФ

Зеленский обратился к властям и народу Норвегии / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта обратился к Норвегии и попросил помощи в войне с Россией. По его словам, Украине необходимо ракетное вооружение, жесткие санкции против РФ, а также альтернатива российскому газу.

"У нас с вами нет общих границ, но у нас с вами есть общий сосед, отрицающий все наши с вами общие ценности", – заявил он.

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По словам президента, первое и главное, что нужно Украине, – это оружие:

"Я хочу назвать четко, что нам нужно. В частности, противокорабельное оружие – ракеты HARPUN, а также противовоздушные системы – NASAMS. Кроме этого, мы нуждаемся в средствах поражения бронетехники, артиллерийских систем".

Также Зеленский подчеркнул, что необходимы санкции – "единственное средство, которое может побуждать Россию искать мир".

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"Важно, чтобы европейские компании не помогали этой военной машине, убившей уже тысячи наших людей, разрушившей десятки городов полностью. Ни одной кроны, прошу вас, ни одного евро налогов в помощь российской агрессии! К примеру, ваша компания MOTUS TECH и другие компании должны прекратить поддерживать российскую способность уничтожать соседей. Как можно поставлять России корабельное оборудование, когда она использует свой флот для минирования моря и уничтожения любых возможностей для свободного мореплавания?" – сказал он.

Глава государства выразил надежду, что Евросоюз, а вместе с ним и Норвегия, закроют возможность для российских судов пользоваться портами на континенте.

"Третий пункт – вы являетесь одним из наиболее ответственных поставщиков энергоресурсов в мире... Это резко контрастирует с тем, как ведет себя Россия при поставке энергоресурсов. Именно вы можете внести определяющий вклад в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая необходимый ресурс как для государств Евросоюза, так и для Украины. Мы уже начали диалог по поставкам в Украину около 5 миллиардов кубометров газа на следующий отопительный сезон. Надеюсь, это станет основой для нашего длительного сотрудничества в этой сфере", – сказал президент.

Также Зеленский призвал Норвегию поучаствовать в послевоенном восстановлении украинской инфраструктуры.

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