"Зверства военных РФ будут признаны миром, как геноцид". Президент Зеленский посетил Бучу (фото)

Президент Украины назвал действия военных РФ в Буче геноцидом / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу в Киевской области, где были обнаружены следы чудовищных военных преступлений РФ.
Президент осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями, сообщает Telegram-канал "BBC News Русская служба".
Также Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.
Во время его сегодняшней поездки в Бучу корреспондент Би-би-си спросил у Зеленского – считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией. Президент ответил утвердительно:
"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".
Телеграм-канал "Украина 24" приводит самые знаковые тезисы из заявлений Зеленского в Буче.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал массовые убийства российскими оккупантами жителей Бучи Киевской области. Он заявил, что НАТО могло предотвратить трагедию в Буче еще 14 лет назад, если бы на Бухарестском саммите предоставило Украине План действий членства.
Зверства русских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили множество мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе в братской могиле похоронили 280 местных жителей. некоторым убитым было по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.