Зеленский после уничтожения РФ скита Святогорской лавры обратился в УПЦ

Зеленского возмутило уничтожение храма армией России / Коллаж "Сегодня"

Россия продолжает осознанно уничтожать украинскую культуру, наше историческое наследие, так же как и социальную инфраструктуру, и жилые дома – все, что необходимо для нормальной жизни. Нынче российская армия уничтожила Всехсвятский скит Святогорской Лавры в Святогорске.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном вечернем обращении к нации.

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"В этот день, 101-й день полномасштабной войны, в Донецкой области в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скит. Он загорелся в результате российских артиллерийских обстрелов. Уже далеко не первый удар по лавре. Еще в среду от российского обстрела погибли три монаха лавры. Богослужения вынуждены проводить в подвале. Грохот артиллерии и "прилеты" российских снарядов в лавре постоянны. И это одна из трех лавр Украины. Это лавра Украинской православной церкви, которую в Москве по-прежнему считают связанной с Русской православной церковью. Даже это не останавливает русскую армию. Они готовы сжигать все – православные церкви так же, как и что-нибудь другое в Украине", – сказал Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что за время войны российские оккупанты повредили более сотни храмов, среди которых есть старинные, которые ранее пережили Вторую мировую войну, но не выстояли российскую. В этой ситуации священнослужители должны делать соответствующий вывод, кто же является злом в этой войне.

"Украинские дипломаты сделают все, чтобы про это очередное преступление оккупантов узнали все в мире. Россия осознанно уничтожает украинскую культуру и историческое наследие так же как и социальную инфраструктуру, и жилые дома, как и все, что необходимо для нормальной жизни", – резюмировал президент.

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