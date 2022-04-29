Зеленский посоветовал России не "играться в референдум"

Зеленский прокомментировал возможные псевдореферендумы на захваченных территориях Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины не будет признано миром и лишь усложнит переговоры между двумя странами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля после переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Считаю, что силой нельзя присоединять и не удастся присоединить ту или иную нашу территорию", – подчеркнул президент.

Он напомнил, что в оккупированных городах украинцы выходили на протесты против вооруженных российских оккупантов.

"Это (псевдореферендум. – Ред.) ничего не даст, кроме того, что это еще одно осложнение вероятных, уже хоть каких-то возможных переговоров Украины и России... Мне кажется, что это осложнение любых переговоров", – отметил Зеленский.

По его словам, сейчас к России есть вопросы гуманитарного характера по разблокированию людей, также есть вопросы экономического характера по продовольственной безопасности и разблокированию морских путей.

"Много вопросов. Если хочется все это усложнять уже для всей Европы и мира, то можно продолжать играться в эти референдумы, которые не дадут никакого результата – ни текущего, ни исторического", – резюмировал глава государства.

В "ЛДНР" и Херсоне планируют псевдореферендумы

По данным российских СМИ, в середине мая в ОРДЛО могут пройти "референдумы" о присоединении территорий к РФ и создании "Херсонской народной республики". Первоначально "референдумы" были назначены на конец апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте.

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В середине мая в "ЛНР" и "ДНР могут пройти "референдумы" о присоединении к РФ. Два источника назвали даты готовящихся референдумов – 14 и 15 мая 2022 года.

В эти даты, по информации источников, может пройти "референдум" и в Херсонской области, частично оккупированной РФ. На голосование планируется вынести вопросы независимости региона от Украины и создания "Херсонской народной республики".