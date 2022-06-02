Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Шотландией и обратился к народу

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу в победе над Шотландией. Кроме того, он записал очередное видеообращение к украинцам.

Об этом он написал на своем канале в Telegram.

"Есть мгновения, когда не надо много слов! Просто гордость! Просто спасибо, ребята! Два часа счастья, от которого мы отвыкли. Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы! Радость нашим военным, всей нашей стране. Мы воюем все, каждый на своем фронте, именно за это. За наш сине-желтый флаг, за наш герб на сердце, за "Ще не вмерла України...", которую не заглушить. Воюем, сражаемся, выстоим, одержим победу. Потому что украинцы!", — написал президент.

"Каждый год 1 июня мы отмечаем День защиты детей. Особый день, когда взрослые уделяют специальное внимание вопросам прав детей, безопасности и развития наших детишек. Но с 24 февраля в нашей стране изменилось все. И буквально каждый день теперь — это для нас день защиты. Защиты всех наших людей, детей, нашего будущего. Защиты свободной страны, в которой каждый ребенок сможет, когда вырастет, жить такой жизнью, какой он захочет. Без принуждения и угнетения. Все видят, что Россия несет Украине и что хочет принести в другие страны Европы. Полное презрение к отдельным людям, к целым народам. Российское государство настолько презирает даже своих же граждан, что они и не понимают, в чем вообще ценность жизни человека. Российские солдаты убивают и гибнут сами так, будто они не люди, а просто пыль. Пыль под ногами хозяев России. Принципы нашей жизни — совсем другие. И хотя жизнь с наступлением военного времени изменилась, наши принципы остаются неизменными. Каждый человек имеет значение. Вот это — главное, что отличает нас от оккупантов.

За 98 дней вторжения России в результате ударов оккупантов пострадали 689 детей. И это только те, о ком мы знаем. У нас пока нет всей информации с территории, которая сейчас остается оккупированной. Но из того, что известно на сегодня, – 446 детей ранены, 243 ребенка погибли. Еще 139 пропали без вести.

Говорят, что человеческое сознание плохо воспринимает большие числа. Чем больше число, тем сложнее человеку осознать, что за ним стоит. Разрушенные семьи. Маленькие личности, которые даже не успели увидеть, что такое жизнь.

Как маленький Денис из Житомирской области, из села Малиновка, который погиб вместе со всей семьей, когда российский самолет сбросил бомбы на село. Денису не было и двух лет.

Как Степан из села Новые Петровцы Киевской области. Ему и трех лет не было, когда российский снаряд ударил по двору дома. Малый получил смертельные ранения.

Как Аня из Бучи Киевской области, ей было 14 лет. Она была убита, когда российские военные обстреляли микроавтобус на дороге. Люди просто пытались спастись. Аня была в той машине вместе с мамой и бабушкой. Погибли они все.

Полина, ей и двух лет не было. Российский танк ударил по дому в Бородянке. Обычный жилой дом. Прямое попадание. Полина погибла.

Арина, Николаевская область. 5 марта получила осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела оккупанты били по обычному жилому сектору. Она умерла в больнице. Сейчас, в июне, Арине могло бы исполниться 4 года.

Святослав из Одессы, ему было 15 лет. Был убит ракетным ударом России по общежитию. Это произошло 2 мая. Его тело достали из-под обломков дома.

Алиса из Ахтырки Сумской области. 7 лет ребенку. Погибла на второй день полномасштабной войны в результате российского артиллерийского обстрела. Оккупанты били прямо по жилым домам.

Никита из города Изюма, Харьковская область. Ему было три года. В ночь на 3 марта был убит в результате российского авиаудара по городу. Всего в ту ночь погибли девять человек.

Две сестры — Варвара и Полина из Мариуполя. Варваре было 14 лет, а Полине — 11. Они погибли в результате российского обстрела жилого дома.

Я назвал сейчас только десятерых деток из списка двухсот сорока трех. И это не просто цифры. Каждая строка — это отдельный мир, который был уничтожен армией России. В этом перечне есть и те, о ком вообще ничего неизвестно, даже имя... 243 ребенка! Вечная память каждому и каждой, чья жизнь была забрана российской войной против нас, против украинцев, против Украины.

Около 12 миллионов наших граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Более 5 миллионов уехали за границу. И абсолютное большинство из них — это женщины с детьми. Сделаем все для того, чтобы они могли вернуться в Украину, домой.

Россия проводит и последовательную преступную политику депортации наших людей. Силой вывозит и взрослых, и детей. Это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего сейчас вывезено более 200 тысяч украинских детей. Это и сироты из детских домов. И дети с родителями. И дети, разлученные со своими семьями. Российское государство распыляет этих людей по своей территории, поселяет наших граждан, в частности, в отдаленных регионах. Цель этой преступной политики — не просто украсть людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли об Украине и не могли вернуться. Но должны найти ответ и на этот вызов. А также обеспечить, чтобы все, кто убивал, пытал или депортировал украинцев, ответил за свои действия. Неотвратимость наказания — это тот принцип, которому Украина точно научит Россию. Но прежде всего должны научить ее на поле боя тому, что Украину не покорить, что наши люди не сдадутся, а наши дети не станут собственностью оккупантов.

Подписал сегодня два новых указа о награждении наших героев. 380 участников боевых действий отмечены наградами. В целом от начала полномасштабной войны уже 17 тысяч 86 защитников и защитниц Украины получили ордена и другие награды.

Благодаря всем, кто защищает нашу страну, наших людей, наших детей, мы можем быть уверенными, что у Украины все есть, есть будущее", — сказал Зеленский.