Зеленский в День Конституции напомнил украинцам, за что сражается страна

Владимир Зеленский (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Первые три статьи Основного Закона провозглашают, что Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством. Его суверенитет распространяется на всю территорию, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью.

"Мы приняли Основной Закон государства 26 лет назад. 26 лет спустя защищать свое государство для нас – основной закон. Почему? Ответ есть в преамбуле Конституции. Основы в ней приняты основой нашей борьбы сейчас, и они объясняют, почему и за что мы бьемся. Это право украинского народа на самоопределение", – отметил глава государства в своем видеообращении.

Президент добавил, что Конституция Украины – наш детальный портрет, а ее нормы позволяют расшифровать генетический код нашей нации и найти ответы на два главных вопроса: что такое Украина и кто такие украинцы.

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Он подчеркнул, что суверенитет нашего государства распространяется на всю его территорию, а наша территория в пределах существующих границ целостная и неприкосновенная. Поэтому наш народ во всех частях страны героически сражается за эти принципы и вторую статью нашей Конституции.

"Для нас норма – защищать это. Для нас норма – защищать другие нормы. Земля – это основное национальное богатство. Мы будем биться за каждый метр нашей земли до последнего глотка воздуха. Потому что изменять конституционный порядок в Украине может только народ. Никто не может узурпировать государственную власть. У нас право на протест, собрание и демонстрации – это конституционная статья, а у кого-то – уголовная", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что государственные символы для украинцев носят не формальный характер, а являются наследием поколений. Так же, как и язык и обычай уважать другие народы и языки.

"Оккупант ждал гостеприимного приема, а получил ожесточенное сопротивление. Встречу не хлебом-солью, а "Стугной" и "Джавелинами", "Байрактаром" и "Нептуном", "Ольхой" и "Хаймарсами". Наше сопротивление длится уже 125 дней. Для мира это восьмое чудо, для врага – девятый вал, а для нас – 17-я статья Конституции Украины. Защита Украины – важнейшая функция государства и дело всего украинского народа. У нас нет иного выбора, чем защищать свой выбор. Наша обязанность – защищать наши права. Права, гарантированные Конституцией. Неотъемлемое право на жизнь, которую Россия нарушила десятки тысяч раз и унесла десятки тысяч жизней. Это неприкосновенность жилья, которую каждый день и каждую ночь нарушают ракеты, бомбы и пули... За все это мы сражаемся сегодня. Чтобы отстоять, освободить и восстановить. Чтобы наши будущие поколения имели права, наше поколение не имеет права сдаться", – добавил президент.

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День Конституции Украины в режиме военного положения

Во вторник, 28 июня, в Украине государственный праздник – День Конституции. В этом году значимая в истории страны дата отмечается в режиме военного положения. Тогда, в 1996 году, принятием Конституции были закреплены правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Сегодня, в 2022 году, украинцы храбро отстаивают свои территории и защищают суверенитет страны, на которые посягнул сосед-агрессор.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, кто руководит процессом освобождения украинских пленных.

Также напомним, Зеленский на саммите G7 заявил, когда ждет конец войны в Украине.