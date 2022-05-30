Зеленский предлагает убрать по всей стране панельные дома

Зеленский предложил убрать панельные дома/Фото: Офис президента Украины, Pixabay. Коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных зданий с учетом программы термомодернизации жилого фонда.

Об этом президент заявил во время совещания по ситуации в Харьковской области и городе Харькове.

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"Если уж так произошло и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что это еще и возможность модернизировать страну и города, построить современное жилье. Кроме того, глава государства отметил, что новые дома нужно строить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", — добавил президент.

Сообщается, что во время поездки Зеленский также осмотрел административные здания Харькова, подвергшиеся разрушениям в результате ракетных обстрелов со стороны России.

Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. Вчера глава государства впервые с начала вторжения РФ покинул Киевскую область и отправился в Харьков.

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Там он провел совещание с руководством области, города, поблагодарил их за то, что они были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной. Однако он не мог сказать этого о руководстве СБУ региона.

"Я приехал. Разобрался. Уволил главу СБУ области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят. Треть Харьковской области до сих пор под оккупацией. Обязательно освободим всю территорию. И на этот результат должен работать каждый в должностях как на местном уровне, так и на государственном", – сказал он.

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