Зеленский предложил способ остановить войну за 24 часа

Зеленский призвал мир создать глобальный инструмент для остановки войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский предложил миру создать уникальный инструмент, который позволил бы остановить всякую войну за 24 часа. При этом остановить можно будет не только Россию, но любого потенциального агрессора. Мировое сообщество в таком случае должно будет объединиться и оперативно оказать всю необходимую помощь стране, которая стала жертвой войны.

Об этом президент заявил во время выступления в Chatham House, одном из самых влиятельных аналитических центров Европы.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что большинство спровоцированных Россией вызовов и угроз так и не получили исчерпывающих ответов.

"Следовательно, нужны новые инструменты, нужно искать их постоянно. Новая решимость. То, что может остановить не только Россию, но и любого потенциального агрессора", – отметил президент.

Как работать новый инструмент

Зеленский подчеркнул, что Украина предлагает создать именно такой инструмент, который будет называться United24.

"Обновляя глобальную систему безопасности, должны создать возможности, чтобы превентивно или по крайней мере за 24 часа остановить любую агрессию. Или за 24 часа оказать такую помощь жертве агрессии, которая восстановит мир. Или, если речь идет не о войне, а о стихийном бедствии или любой социальный вызов, через 24 часа мировое сообщество должно предоставить стране или отдельному региону всю необходимую помощь для спасения людей", – пояснил он.

По словам президента Украины, благодаря такой глобальной системе реагирования мир сможет гарантировать, что никогда снова миллионы людей не окажутся под угрозой физического уничтожения или угрозой депортации или голода.

Реклама

Читайте также: