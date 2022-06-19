Зеленский предупредил Европу, как Москва будет бить

От России стоит ожидать усиления враждебной активности/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 116-го дня войны.
Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.
Что сказал президент?
"Завтра начинается историческая неделя. Одна из самых важных за все время от 1991 года. Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза относительно статуса кандидата для Украины. И в такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально — показательно. И не только против Украины, но и против Европы. Готовимся. Предупреждаем партнеров. И спасибо всем, чья сила сегодня — это наша победа завтра", — отметил президент.
Зеленский дал обещание оккупированному Югу
Южные регионы страны украинцы никому не отдадут, все оккупированные РФ территории будут возвращены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, которое он записал в поезде, возвращаясь с юга страны.
Он рассказал, что провел совещания с военными и должностными лицами, отвечающими за оборону и в Николаеве, и в Одессе. Также заслушал доклады о разрушениях, которые они понесли от российских ударов. По словам Зеленского, потери значительны: много разрушенных жилых домов, нарушена гражданская логистика, много социальных вопросов.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украина отменяет безвизовый режим с Россией. Также мы писали, что Зеленский призвал Европу стать полностью независимой от России.