Зеленский предупредил Лукашенко, что с ним будет после вторжения в Украину

Зеленский обратился к белорусам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Однако не только к украинцам, но и белорусам.

Видео опубликовал глава государства в своем Telegram-канале.

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"Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше", — сказал президент.





В МВД Украины оценили реальность начала вторжения из Беларуси

Армия Беларуси вряд ли пойдет на вторжение в Украину, и есть несколько причин. О них рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив.

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По его словам, белорусская армия очень мала – всего 7-9 тысяч боеспособных солдат. Кроме того, это не профессиональная армия, там нет контрактников, и она состоит из призывников.

Еще одна причина в том, что мотивация белорусских военных существенно пошатнулась после того, как они увидели реальную способность воевать ВС РФ, которых считали "второй армией мира".

Есть и политическая причина. Дело в том, что Лукашенко — нелегитимный президент, и ему нужен силовой ресурс внутри страны, чтобы держать в покорности народ.

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Если вооруженные силы Беларуси все же пойдут на вторжение в Украину, они будут разбиты, если не сбегут, подчеркнул Андрусив.

Он также рассказал, что увеличит вероятность вторжения белорусских военных в Украину. Это возможно, если армия РФ сконцентрирует свои силы в Беларуси для нового вторжения на север Украины. Тогда беларусские войска могут выступить в качестве дополнительных сил.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что РФ наращивает живую силу и авиацию в Беларуси. Также мы писали, что Путин объявил о фактической аннексии Беларуси.