Зеленский рассказал, что оккупанты продолжают совершать военные преступления / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о провокации РФ в Мариуполе. Оккупанты собираются показать жертвы в Мариуполе так, будто это не российские военные их убили. Солдаты РФ собирают трупы на улицах и вывозят их, чтобы использовать "в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями".

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

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"Поступает все больше информации о том, что российские пропагандисты готовят, так сказать, "зеркальный ответ" на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче. Собираются показать жертвы в Мариуполе, будто это не российские военные их убили, а якобы украинские защитники города", – сказал Зеленский.

Для этого оккупанты собирают трупы на улицах и вывозят их.

"И могут использовать где-то в других местах в соответствии с разработанными пропагандистскими сценариями. Мы имеем дело с захватчиками, в которых не осталось ничего человеческого. Чтобы оправдать собственные убийства, они берут убитых людей просто как декорации, как пропагандистский реквизит", – подчеркнул президент.

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Зеленский добавил, что это – отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность.

4 вида международных преступлений РФ против украинцев

Российские военные убивают, пытают, калечат мирных жителей украинских городов и сел, насилуют женщин и девушек. Оккупантов нужно привлечь к ответственности из-за военных преступлений.

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Есть 4 категории международных преступлений:

преступление агрессии;

военные преступления;

преступления против человечности;

акты геноцида.

"И мы сейчас имеем дело со всеми этими преступлениями. Преступлениями России", – сказал председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентских связей Александр Мережко на заседании круглого стола "Политические и правовые последствия преступлений русской Федерации против Украины".

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