Зеленский призвал США признать Россию страной-спонсором терроризма

Зеленский напомнил США, кем является Россия / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом он заявил во время встречи с делегацией Сената США, сообщает сайт президента. Делегация, которую возглавляет лидер республиканского меньшинства в Сенате Митчелл Макконнелл, находится с визитом в Украине.

Президент отметил особую роль США в усилении санкционного давления на Россию. В частности, он отметил принятие Конгрессом Соединенных Штатов законов о запрете импорта российской нефти и приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью.

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"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего усиления санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством – спонсором терроризма", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что визит делегации США — мощный сигнал двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США, а также американского народа.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина борется с российским агрессором, защищая не только свое государство, но и демократические ценности и свободы, право народов свободно выбирать собственное будущее.

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