Зеленский призвал страны ввести больше санкций против РФ

Зеленский считает, что нужно еще больше санкций против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы у всех в мире было бы десять процентов смелости, которая есть в украинцев, то никакой опасности для международного права не было бы. Глава государства подчеркнул, что страны должны ввести больше санкций против РФ и предоставить оружие Украине.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении к украинцам.

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"Начнем специальную глобальную кампанию. Будем учить мир быть не просто "немного", а по полной смелыми, как мы, как украинцы. Определенные результаты уже есть. Прежде всего, они проявляются в действующих санкциях против РФ. Но в том и дело – результаты пока только "определенные", уже не первый день в СМИ говорят не о том, как реально действуют санкции против РФ, а о том, почему эти санкции важны. Будто-бы сами себя убеждают, что ввели правильные вещи, что примененных ограничений достаточно. Но если бы санкции работали действительно на 100%, то и не пришлось объяснять так подробно и придирчиво, почему они важны", – сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что нужно больше санкций.

"Нужны еще более смелые санкции. Смелость должна быть критерием для оценки решений. Смелость и практичность. В первую очередь украинцам нужно оружие, которое позволит нам одержать победу на поле боя. И это будет сильнейшей санкцией против РФ из всех, которые только могут быть" , – добавил Зеленский.

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Кипр может ввести больше санкций против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и политиков Кипра. Он сказал, что российское руководство до сих пор не хочет искать мир. Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

Что сказал Зеленский:

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Кипр может остановить действующие привилегии для граждан России начиная от "золотых паспортов" для всех россиян и заканчивая двойным гражданством для них.

Нужно останавливать любые попытки попавших под санкции российских граждан обходить эти ограничения.

Следует сделать всю должную работу, чтобы подготовить Евросоюз к неизбежному эмбарго на поставку энергоносителей из России.

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