Зеленский провел переговоры с министром обороны Британии: что попросила Украина

Бен Уоллес уверен в нашей победе над Россией / Коллаж "Сегодня"

В Киеве в Офисе президента прошли переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Гость из Лондона прибыл в Киеве с рабочим визитом.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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Что известно

"Война показала, кто наши настоящие не только стратегические, но и действующим сегодня друзья и партнеры. Одним из таких друзей является именно Великобритания", – сказал президент.

Глава государства поблагодарил министра за реальную поддержку Украины со стороны британского правительства в нашей борьбе с российской агрессией. Зеленский подчеркнул, что Великобритания является настоящим другом Украины и проинформировал о первоочередных потребностях ВСУ в тяжелом вооружении.

"Сегодня ключевой приоритет для нас – оперативное получение тяжелого вооружения. Это важно, чтобы победить российского агрессора, восстановить территориальную целостность Украины", – резюмировал президент.

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Также обсуждался вопрос:

гарантий безопасности для Украины,

разблокирования украинских портов для предотвращения глобального продовольственного кризиса.

Бен Уоллес со своей стороны заверил Владимира Зеленского в продолжении оборонной поддержки Украины и отметил важность восстановления территориальной целостности нашего государства.

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