Зеленский публично оценил работу нардепов

Зеленский похвалил Верховную Раду/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 117-го дня войны.
Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.
Что сказал Зеленский?
"Сейчас депутаты уже разошлись из Верховной Рады, но мы здесь. Специально, чтобы поблагодарить их сегодня. Часто мы их очень сильно критикуем. Но сегодня они сделали хорошую работу. Я благодарен всем народным депутатам, которые поддержали нашу евроинтеграцию. Хочу отметить голосование за Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Спасибо депутатам, которые поддержали закон "Об управлении отходами". Это важный экологический документ. Принятая и Антикоррупционная стратегия — это важно. Надеюсь, что Верховная Рада и в дальнейшем будет работать с таким же весомым результатом", – сказал Зеленский.
Зеленский предупредил Европу, как Москва будет избивать
"Завтра (20 июня — ред.) начинается историческая неделя. Одна из самых важных за все время от 1991 года. Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза относительно статуса кандидата для Украины. И в такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально — показательно. И не только против Украины, но и против Европы. Готовимся. Предупреждаем партнеров. И спасибо всем, чья сила сегодня — это наша победа завтра", — отметил президент.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский тайно съездил на Восточный фронт Украины. Также мы писали, что президент Украины назвал две главные цели захватчиков на востоке нашей страны.