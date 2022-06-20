Зеленский публично оценил работу нардепов

Зеленский похвалил Верховную Раду/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 117-го дня войны.

Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.

Реклама

Что сказал Зеленский?

"Сейчас депутаты уже разошлись из Верховной Рады, но мы здесь. Специально, чтобы поблагодарить их сегодня. Часто мы их очень сильно критикуем. Но сегодня они сделали хорошую работу. Я благодарен всем народным депутатам, которые поддержали нашу евроинтеграцию. Хочу отметить голосование за Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Спасибо депутатам, которые поддержали закон "Об управлении отходами". Это важный экологический документ. Принятая и Антикоррупционная стратегия — это важно. Надеюсь, что Верховная Рада и в дальнейшем будет работать с таким же весомым результатом", – сказал Зеленский.

Зеленский предупредил Европу, как Москва будет избивать

"Завтра (20 июня — ред.) начинается историческая неделя. Одна из самых важных за все время от 1991 года. Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза относительно статуса кандидата для Украины. И в такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально — показательно. И не только против Украины, но и против Европы. Готовимся. Предупреждаем партнеров. И спасибо всем, чья сила сегодня — это наша победа завтра", — отметил президент.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский тайно съездил на Восточный фронт Украины. Также мы писали, что президент Украины назвал две главные цели захватчиков на востоке нашей страны.