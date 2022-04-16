Зеленский: Путин может применить химическое оружие

В Украине ничего хорошего от президента России не ожидают / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Россия может применить химическое и ядерное оружие против нашей страны. Однако это проблема всего мира.

Об этом лидер Украины заявил в эксклюзивном интервью американскому телеканалу CNN, которое будет полностью показано в воскресенье, 17 апреля в 9:00 по восточному времени.

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Опасность есть

Как сообщает CNN в анонсе к телеинтервью, Зеленский сообщил, что Путин может прибегнуть либо к ядерному, либо к химическому оружию, потому что он не ценит жизни украинцев.

"Не только я — весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть ненастоящая информация, но может быть и правда. Химическое оружие они могут применить, для них жизнь народа – ничто. Мы должны думать, не бояться, а быть готовыми. Но это вопрос не Украины, не только Украины, но и всего мира, я думаю", — сказал Зеленский.

Жертвы войны

В этом же интервью президент Украины впервые обозначил количество погибших украинских военных во время войны в Украине. Зеленский сказал, что украинские официальные лица считают, что на войне погибло от 2500 до 3000 украинских военнослужащих. По мнению президента, это не сравнимо с тем, что потеряла Россия – от 19 000 до 20 000.

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Зеленский добавил, что около 10 000 украинских военнослужащих получили ранения и что, к сожалению, "трудно сказать, сколько из них выживет".

Количество жертв среди гражданского населения подсчитать сложнее.

"Про мирных жителей говорить очень сложно, так как юг нашей страны, где блокируются поселки и города — Херсон, Бердянск, Мариуполь дальше на восток, и район восточнее, где находится Волноваха, — мы просто не знаем сколько людей погибло в той зоне, которая заблокирована", – сказал Зеленский.

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