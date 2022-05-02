Зеленский: Путин может применить ядерное оружие

Зеленский рассказал, применит ли Россия ядерное оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия.

Об этом президент заявил в интервью в программе 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network.

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По словам Зеленского, выводы можно сделать из того, как российские оккупанты действовали, захватывая атомные электростанции в Украине.

"Я могу констатировать, что происходит у меня в стране, и согласно этой констатации сделать выводы. Они (россияне. – Ред.) захватили сначала Чернобыльскую атомную электростанцию, и после этого они без всяких технических условий хотели выбить всех наших работников, даже не понимая, что с этим делать. После этого они захватили Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. Когда они ее захватывали, они из танков и другой бронированной техники стреляли по ядерным реакторам", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что Запорожская атомная электростанция в шесть раз больше, чем Чернобыльская, а потому авария на ней была бы опасна не только для Украины, но и для стран Европы.

"Даже МАГАТЭ, которые поначалу не хотели, все же подтвердили, что это опасно для всей Европы. Смерть могла бы прийти прямо во всю Европу. И этим людям (россиянам. – Ред.) все равно, они так действовали", – констатировал Зеленский.

Применит ли Путин ядерное оружие

Президент Украины отметил, что ответственность за обстрел АЭС лежит на человеке, который дал приказ захватить атомную станцию, потому что "он так управляет этими бандитами".

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"Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства РФ как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие или будут. Может быть так, как было у нас с атомной генерацией. И потому я не могу 100% сказать, что они будут использовать или не будут. Потому что мне кажется, что они что-то используют, даже не понимая результата. Либо понимают результат, либо им все равно. Самые худшие люди, которым все равно", – добавил Зеленский.

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