Зеленский: Готовимся к новым попыткам России наступать на Донбассе

Зеленский рассказал, что РФ готовится наступать на Донбассе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 15 мая.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

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Что сказал президент – главное

Ключевое — оружие и финансовая поддержка для Украины. Чтобы сохранять стабильность сейчас, начинать восстановление разрушенного Россией.

Работаем для усиления санкций против России. Сейчас первоочередным является нефтяное эмбарго. Время зависимости Европы от российских энергоресурсов заканчивается.

Делаем все, чтобы сохранять максимальное внимание мира к Украине. Информация о наших потребностях должна быть постоянно в новостях всех государств.

Для этого в понедельник буду общаться со студентами 63 ведущих американских и 2 канадских университетов, которые объединяют сотни тысяч студентов и являются большим экспертным и исследовательским сообществом. В конце мая будет обращение к студентам и преподавателям Стэнфордского университета.

Готовлюсь к общению с украинскими студентами ведущих вузов нашего государства. Отвечу на некоторые важные вопросы и ожидаю глубоких вопросов от них.

Обращаюсь к парламентам европейских государств-партнеров Украины. Наша задача — это статус кандидата в члены Евросоюза для Украины, а впоследствии и вступление в Евросоюз по быстрой процедуре. Каждое государство и голос имеет значение. В ближайшее время буду обращаться в парламент Люксембурга.

На 23 мая запланировано обращение к участникам форума в Давосе. В этом году конференция будет особенно важной для нашей страны. Будет обсуждаться послевоенное восстановление.

Продолжаем сложные и деликатные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, с "Азовстали". Этим вопросом занимаемся ежедневно.

Ожидаем принятия Соединенными Штатами важных решений для нашего государства. Нового существенного пакета поддержки и детальной проработки возобновленной исторической программы "ленд-лиза".

Сегодняшние российские ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанска, городов и громад Донецкой области — вся жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, унесут это зло с собой обратно в Россию, потому что будут отступать.

Переговоры с агрессором

Зеленский заявлял ранее, что Украина не может поступиться своей территориальной целостностью – есть компромиссы, на которые страна не может пойти в переговорах с президентом России.

"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом. Об этом говорил украинский народ. Украинцы не встречали российских солдат с букетом цветов, а встречали их храбро. Они встречали их с оружием в руках", – заявлял он.

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