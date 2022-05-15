Зеленский: Готовимся к новым попыткам России наступать на Донбассе

Зеленский рассказал, что РФ готовится наступать на Донбассе/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 15 мая.
Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.
Что сказал президент – главное
- Ключевое — оружие и финансовая поддержка для Украины. Чтобы сохранять стабильность сейчас, начинать восстановление разрушенного Россией.
- Работаем для усиления санкций против России. Сейчас первоочередным является нефтяное эмбарго. Время зависимости Европы от российских энергоресурсов заканчивается.
- Делаем все, чтобы сохранять максимальное внимание мира к Украине. Информация о наших потребностях должна быть постоянно в новостях всех государств.
- Для этого в понедельник буду общаться со студентами 63 ведущих американских и 2 канадских университетов, которые объединяют сотни тысяч студентов и являются большим экспертным и исследовательским сообществом. В конце мая будет обращение к студентам и преподавателям Стэнфордского университета.
- Готовлюсь к общению с украинскими студентами ведущих вузов нашего государства. Отвечу на некоторые важные вопросы и ожидаю глубоких вопросов от них.
- Обращаюсь к парламентам европейских государств-партнеров Украины. Наша задача — это статус кандидата в члены Евросоюза для Украины, а впоследствии и вступление в Евросоюз по быстрой процедуре. Каждое государство и голос имеет значение. В ближайшее время буду обращаться в парламент Люксембурга.
- На 23 мая запланировано обращение к участникам форума в Давосе. В этом году конференция будет особенно важной для нашей страны. Будет обсуждаться послевоенное восстановление.
- Продолжаем сложные и деликатные переговоры, чтобы спасти наших людей из Мариуполя, с "Азовстали". Этим вопросом занимаемся ежедневно.
- Ожидаем принятия Соединенными Штатами важных решений для нашего государства. Нового существенного пакета поддержки и детальной проработки возобновленной исторической программы "ленд-лиза".
- Сегодняшние российские ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанска, городов и громад Донецкой области — вся жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, унесут это зло с собой обратно в Россию, потому что будут отступать.
Переговоры с агрессором
Зеленский заявлял ранее, что Украина не может поступиться своей территориальной целостностью – есть компромиссы, на которые страна не может пойти в переговорах с президентом России.
"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом. Об этом говорил украинский народ. Украинцы не встречали российских солдат с букетом цветов, а встречали их храбро. Они встречали их с оружием в руках", – заявлял он.