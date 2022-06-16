Зеленский раскрыл украинцам все детали встречи с лидерами ЕС

Зеленский рассказал, как прошел визит европейских лидеров в Украину/Фото: Офис президента, коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги 113-го дня войны.

Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.

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Что сказал Зеленский?

Сегодня действительно исторический день – Украина почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств. И в частности поддержку нашего движения в Европейский Союз. Италия, Румыния, Франция и Германия – с нами. Все четверо лидеров – и господин Драги, и господин Йоханнис, и господин Макрон, господин Шольц – поддерживают кандидатство для Украины.

Для меня было важным услышать от лидеров и другую фундаментальную вещь – они соглашаются, что окончание войны и мир для Украины должны быть именно такими, как их видит Украина. Как видит их наш народ.

Благодарен Италии за принципиальную политическую поддержку, за макрофинансовую и оборонную помощь. Сейчас имеем исторически лучшие отношения – и я уверен, что сможем сделать еще очень много для наших народов.

Благодарен Румынии за оборонную помощь, за содействие в транзите наших товаров, в частности зерна. Договорились увеличивать экспортную способность через территорию Румынии.

Франция предоставит дополнительные артиллерийские установки Caesar. Это очень важно для нашей защиты. Также сегодня президент Макрон откровенно говорил о том, что европейская поддержка Украины должна быть такой, чтобы действительно чувствовалось, что мы вместе защищаем одинаковые ценности, защищаем Европу.

Германия подтвердила предоставление средств противовоздушной обороны для нашего государства и дальнейшую поддержку.

Когда сегодня четыре лидера приехали в Киев, это совпало с началом воздушной тревоги. Россия создала такой фон, чтобы все слышали эти сирены, чтобы сделать напряженную атмосферу. Но никто не испугался, и это только еще больше вдохновляло нас быть максимально конкретными и договариваться ради наших интересов, ради всех украинцев и ради всех в Европе.

Поблагодарил сегодня уже лично канцлера Шольцу за приглашение на встречу лидеров "Группы семи". В общем мое впечатление от встречи положительное. Все лидеры понимают, почему сейчас не происходят переговоры по окончанию войны. Исключительно из-за позиции России, которая пытается только запугивать всех в Европе и продолжать разрушение нашего государства. Это агрессор, он должен определиться прежде всего для себя, что войну надо завершать. Мы же продолжим бороться, пока не гарантируем нашему государству полную безопасность и территориальную целостность.

Говорили сегодня о подготовке нового санкционного пакета против России. Говорили о преодолении продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия. Возобновить экспорт украинской агропродукции – жизненно необходимо для десятков стран. И есть только одна причина, почему продовольственный кризис вообще стал возможным: в нем виновата Россия, и никто больше. Все лидеры это уже признают. Говорили о восстановлении Украины после войны – имеем очень конкретные взгляды партнеров на это.

Считаю, что совсем не случайно именно сегодня произошло обострение ситуации с газом в Европе – цена снова прыгнула. Россия специально это сделала, специально ограничила поставки, чтобы навредить Европе, чтобы ударить по европейцах. "Газпром" просто дергает за газовую цепь, в которую очень долго пытались заковать Европу. И это еще один аргумент в пользу того, что Европа уже сейчас должна переходить к жизни без российского газа. Не должно быть этой зависимости.

Завтра и послезавтра также будет много новостей для Украины, и я верю, что позитивных. В очередной раз подчеркну, что все это возможно прежде всего благодаря нашим героям, благодаря каждому и каждой, кто защищает нас от российских войск.

На сегодня украинская армия борется в условиях значительного численного превосходства врага – в технике, в артиллерийских системах. Воевать в таких условиях – это ежедневный подвиг. Мы делаем все, чтобы дать нашим героям современное и мощное оружие. И я горжусь всеми, кто уже 113-й день полномасштабной войны сдерживает оккупанта и отбивает все атаки.

Именно благодаря храбрости украинцев, украинок Европа может создавать эту новую историю свободы и наконец убрать на востоке Европы "серую" зону между ЕС и Россией. Украина приблизилась к Евросоюзу больше всего за все время независимости.

Первые заявления Зеленского после встречи с европейскими лидерами:

Рад, что их визит начался с посещения Ирпеня и что партнеры увидели, что там натворил "русский мир";

начался с посещения Ирпеня и что партнеры увидели, что там натворил "русский мир"; Самое эффективное оружие против России сейчас – это единение;

Агрессия РФ против Украины – это агрессия против всей Европы;

Обсудили военную и экономическую поддержку Украины;

Рассказал о ситуации на передовой и о ежедневных ракетных ударах РФ. С начала войны оккупанты запустили около трех тысяч ракет;

Чем больше мощного оружия получает Украина, тем лучше может бороться с агрессией;

Россия не хочет мира и переговоров. Они хотят только войны;

Получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС может стать историческим решением;

Обсудили седьмой санкционный пакет против России;

Украина делает все возможное для разблокировки наших портов, но вина в этой ситуации лежит на РФ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что экс-госсекретарь США Киссинджер назвал большое достижение Зеленского. Также мы писали, что Зеленский позвонил Байдену после "Рамштайна-3".