Зеленский назвал цель оккупантов на Донбассе

Зеленский рассказал, чего хотят захватчики/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты хотят разрушить все города на Донбассе. Чтобы выдворить захватчиков с украинской территории, ВСУ нужно больше оружия.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам.

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"На Донбассе массированные артиллерийские и авиационные удары. Цель оккупантов на этом направлении неизменна – они шаг за шагом хотят уничтожить весь Донбасс. Весь – Лисичанск, Славянск, Краматорск... Вот почему мы снова акцентируем на ускорении поставок оружия Украине. Необходимо как можно скорее создать паритет на поле боя, чтобы выгнать эту дьявольскую армаду за границы Украины", — сказал глава государства.

Обстрелы в Харьковской области

Российские оккупанты в течение прошедшего дня несколько раз обстреливали разные населенные пункты Харьковской области. В результате есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела Немышлянского района Харькова четыре жителя получили ранения, в селе Пришиб Изюмского района погибли пять женщин, в Балаклее один гражданский получил ранение.

В Золочеве из-под завалов извлекли тела двух погибших. Всего в результате этого обстрела в Золочеве погибли три человека. В Чугуеве сообщается о гибели двух жителей, еще четыре человека получили ранения. В селе Тихополье Лозовского района известно об одном раненом в результате обстрелов.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что херсонский партизан жестко обратился к оккупантам. Также мы писали, что ВСУ отбросили оккупантов в двух направлениях.