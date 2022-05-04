Зеленский рассказал, что поможет избежать войн в будущем

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit рассказал о том, что может предупредить войны в будущем на примере нашей страны и ответе международного сообщества.

Об этом сообщает Офис президента в Telegram-канале.

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"Все потенциальные агрессоры мира, которые хотели бы подчинить соседей, или разрушить чьи-то границы, сейчас они смотрят на пример России и видят, как отреагирует цивилизованный мир. Если они начнут не дай Бог ту, или иную агрессию. Поэтому, эффективная реакция мира на российскую агрессию – это наиболее реальный из возможных мер предотвращения будущих войн", – сказал президент.

По его словам, эффективную реакцию мира на вооруженную российскую агрессию могут обеспечить:

полная изоляция агрессора, прежде всего экономическая;

достаточная помощь Украине, чтобы выстоять в этой войне и сохранить свободу;

восстановление разрушенного войной.

"Когда это будет, и Россия, и каждый другой потенциальный агрессор увидят, что война не помогает ничего достичь", – подчеркнул глава государства.

Когда закончится война

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что украинцам следует настроиться на длительные боевые действия. Горячая фаза войны может закончиться через четыре-пять месяцев. По словам эксперта, освобождение территорий будет происходить медленнее, чем представляют граждане.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что после 9 мая точно будет известно, как долго продлится война Украины с Россией. Если РФ проведет громкий парад, то они готовы к длительной и изнурительной войне.

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Путин перешел к плану "Б"

Оккупанты не смогли провести блицкриг по захвату Украины и ее столицы. Поэтому президент РФ Владимир Путин перешел к плану "Б" в войне против нашей страны.

Экс-премьер Арсений Яценюк отметил, что РФ начала перегруппировку своей армии. Она может предоставить Путину шанс захватить небольшую часть территории на востоке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсонрассказал, что война, которую Путин ведет против Украины, закончится фатально для него.