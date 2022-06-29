Зеленский рассказал, что Украина ждет от стран НАТО

Зеленский обратился к странам НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина так же, как и все страны НАТО, заинтересована в том, чтобы в мире были стабильность и мир. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам НАТО, передает официальный Telegram-канал главы государства.

"Саммит НАТО в Мадриде. Цели Украины абсолютно совпадают с целями Альянса. Мы заинтересованы в безопасности и стабильности на Европейском континенте и в мире. Мы заинтересованы, чтобы жизнь народов определялась не пресловутой мюнхенской речью одного лидера, а международным правом. Мы заинтересованы, чтобы не было никаких "серых" зон и территорий тотальной войны, где не остается ничего, кроме развалин. Также и НАТО в этом заинтересовано", – рассказал президент.

Зеленский отметил, что все должны совместными усилиями помочь Украине закончить эту войну победой на поле боя, то есть дать по-настоящему сильный ответ на действия России.

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НАТО и метро

"Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?" – отметил Владимир Зеленский.

Блокирование украинских портов и продовольственный кризис

По словам президента Украины, блокируя порты Россия хочет добиться не только голода, но и хаоса.

"...Так же с продовольственным кризисом, блокировкой украинских портов, с голодом, который Россия провоцирует. Что является настоящей мишенью? Вы. Так же голод это инструмент, это средство. А настоящая цель – это хаос, это давление на вас, это новые волны миграции в Европу", – сказал Зеленский.

Помощь от Альянса

Глава украинского государства призвал Альянс помочь в войне с Россией, так как времени у Украины ждать просто нет.

"Сейчас вы принимаете стратегию Альянса – это, прежде всего, стратегия безопасности ваших обществ, ваших государств. Стратегия на десять лет. Уже 126 дней полномасштабного вторжения в Украину. Крылатые ракеты, пытки, убийства детей, изнасилование женщин... У нас нет 10 лет. Есть ли они у вас? Действительно ли вы в этом уверены?", – обратился Президент Украины Владимир Зеленский к лидерам стран НАТО.

Саммит НАТО, чего ожидать