Зеленский рассказал, что Украина ждет от стран НАТО

Зеленский обратился к странам НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина так же, как и все страны НАТО, заинтересована в том, чтобы в мире были стабильность и мир. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам НАТО, передает официальный Telegram-канал главы государства.
"Саммит НАТО в Мадриде. Цели Украины абсолютно совпадают с целями Альянса. Мы заинтересованы в безопасности и стабильности на Европейском континенте и в мире. Мы заинтересованы, чтобы жизнь народов определялась не пресловутой мюнхенской речью одного лидера, а международным правом. Мы заинтересованы, чтобы не было никаких "серых" зон и территорий тотальной войны, где не остается ничего, кроме развалин. Также и НАТО в этом заинтересовано", – рассказал президент.
Зеленский отметил, что все должны совместными усилиями помочь Украине закончить эту войну победой на поле боя, то есть дать по-настоящему сильный ответ на действия России.
НАТО и метро
"Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?" – отметил Владимир Зеленский.
Блокирование украинских портов и продовольственный кризис
По словам президента Украины, блокируя порты Россия хочет добиться не только голода, но и хаоса.
"...Так же с продовольственным кризисом, блокировкой украинских портов, с голодом, который Россия провоцирует. Что является настоящей мишенью? Вы. Так же голод это инструмент, это средство. А настоящая цель – это хаос, это давление на вас, это новые волны миграции в Европу", – сказал Зеленский.
Помощь от Альянса
Глава украинского государства призвал Альянс помочь в войне с Россией, так как времени у Украины ждать просто нет.
"Сейчас вы принимаете стратегию Альянса – это, прежде всего, стратегия безопасности ваших обществ, ваших государств. Стратегия на десять лет. Уже 126 дней полномасштабного вторжения в Украину. Крылатые ракеты, пытки, убийства детей, изнасилование женщин... У нас нет 10 лет. Есть ли они у вас? Действительно ли вы в этом уверены?", – обратился Президент Украины Владимир Зеленский к лидерам стран НАТО.
Саммит НАТО, чего ожидать
- На саммите Польша будет просить об увеличении присутствия НАТО на своей территории из-за агрессии России.
- На саммите НАТО объявят Россию угрозой безопасности, миру и стабильности. Также впервые будет упомянут Китай. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
- Чуть ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета госбезопасности США Джон Кирби заявил, что есть три главных цели, которые необходимо достичь на саммитах G7 и НАТО в конце июня.