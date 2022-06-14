Зеленский рассказал датчанам, от чего зависит деоккупация Украины

Владимир Зеленский (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

От поставок оружия Украине зависит скорость деоккупации территорий нашего государства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции для датских СМИ.

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"Я благодарен, что поступает (вооружение. – Ред.). Но оно должно поступать быстрее, если все мы живем одной целью – чтобы был мир, чтобы не было войны в Европе и чтобы эта война Российской Федерации не пошла в другие страны, в страны Евросоюза и страны НАТО. А в том, что у нее есть такие мечты и мысли, я уверен", – сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что от мощности и устойчивости Украины зависят дальнейшие планы страны-агрессора в отношении других государств.

"Уверен, если Украина не будет мощной, они пойдут дальше. Киев – это не финиш в их марафоне. Это для них начало. Мы показали свою мощь, и сейчас очень важно, чтобы эту мощь вместе с нами показывали наши западные партнеры", – отметил президент.

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По словам главы государства, в случае затягивания поставок оружия война в Украине приобретет стагнационный характер.

"Все будут стоять на месте. Будет продвижение той или иной стороны на один-пять километров вперед, затем – на один-пять километров назад. Если будет больше оружия, которое есть в нашем запросе к нашим партнерам, то мы начнем продвигаться вперед", – отметил он.

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