Зеленский рассказал детали возвращения украинских воинов из плена РФ

Зеленский рассказал, скольких защитников освободили из российского плена/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 126-го дня войны.

Видео глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

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Что сказал глава государства?

"Оптимистичная и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воинов из российского плена. 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-Морских сил; 28 – армия, 17 пограничников, 9 теробороновцев и один полицейский. Самому старшему из освобожденных – 65 лет, самому молодому – 19. В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали". Я благодарен Главному управлению разведки и всем, кто работал на этот результат. Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку", — сказал Зеленский.

Зеленский может передать Путину послание

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать послание президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Таким образом, он хочет попытаться помочь мирным переговорам.

Видодо, который сегодня находится с визитом в Украине, должен поехать в Москву. Он заявил, что будет призывать президента России согласиться на прекращение огня.

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"Несмотря на то, что этого очень трудно достичь, я выразил важность мирной резолюции", — сказал Видодо после встречи с Зеленским.

Индонезийский политик предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым он должен встретиться.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский встретился с миллиардером Брэнсоном. Также мы писали, что глава государства рассказал, что Украина ждет от стран НАТО.