Зеленский рассказал, для чего РФ мобилизует свои силы

Зеленский рассказал о планах оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия мобилизует силы для того, чтобы сорвать европейское движение Украины.

Об этом глава государства сказал во время обращения к украинцам.

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"Очень важно, что сейчас – через несколько недель – мы ожидаем ответа Европейского Союза на вопрос о статусе кандидата для Украины. Мы очень ожидаем. И я благодарен всем, кто уже высказался в поддержку нашего государства, в поддержку кандидатства. В частности, и в ответ на мои вопросы в обращениях к парламентам разных государств, форумам, студенческим и экспертным сообществам, людям на площадях разных европейских городов, которые митинговали в поддержку Украины, в поддержку нашего народа. Должны понимать, что Россия сейчас мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины. И каждый инструмент – особенно публичные дискуссии и призывы – должен быть задействован на полную", — сказал Зеленский.

Чем закончится война РФ против Украины?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война, которую 24 февраля развязала Россия против Украины, "окончится за столом переговоров". Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", — сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери". Он похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США "изменяет ситуацию на поле боя каждый день".

"Президент Путин хотел меньше НАТО, и потому он вторгся в Украину, но получает больше", — добавил Столтенберг.

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