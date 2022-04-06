Зеленский рассказал, где на фронте ситуация самая сложная

Зеленский отметил, что защитники Украины сделают все, чтобы оградить украинскую землю от оккупантов/Фото: ООС, коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас самая сложная ситуация наблюдается на Донбассе и харьковском направлении.

Об этом он рассказал в новом видеообращении.

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"Наиболее сложная ситуация, как и в предыдущие дни, на Донбассе и на Харьковском направлении. Но мы продолжаем делать все, чтобы у наших защитников, у наших защитниц было чем останавливать российские войска", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что, несмотря на то, что оккупанты преобладают численно, ВСУ удерживают большинство направлений. Зеленский отметил, что защитники Украины сделают все, чтобы оградить украинскую землю от оккупантов.

"Мы знаем о попытках российских руководителей собрать по всей России новых дураков из курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой в еще одно наступление. Но у нас нет никакого выбора – решается судьба нашей земли и нашего народа. Мы знаем, за что сражаемся. И делаем все для победы", — подчеркнул глава государства.

Зеленский призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН реформировать мировую систему безопасности и лишить Россию права вето в Совете безопасности. В противном случае организации следует самораспуститься.

"Украина имеет моральное право предлагать реформу мировой системы безопасности... Сейчас мы нуждаемся в решении от Совбеза для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то вы можете сделать две вещи: или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по ее же агрессии, ее же войне, и тогда сделать все, чтобы возобновить мир, или покажите, как можно переформироваться и работать реально ради мира. А если ваш формат безальтернативен – то дальше только самороспуск", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил убежденность, что ООН способна обойтись без третьего варианта. Он добавил, что Украине, Европе и всему миру нужен мир.

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По словам президента Украины, сегодня пришло время трансформировать мировую систему безопасности. Для этого необходимо созвать глобальную конференцию в мирном Киеве.

"Чтобы определиться, как мы будем реформировать мировую систему безопасности, как будем гарантировать незыблемость границ и целостности государств, как будем утверждать верховенство международного права", – добавил он.

Зеленский отметил, что заложенные в Сан-Франциско цели не удалось достигнуть. Мировое сообщество должно сделать все, чтобы передать следующим поколениям эффективную ООН, которая сможет превентивно реагировать на вызовы и принуждать агрессоров к миру.

"Привилегий быть не может, все должны быть равными. Доминирующей должна стать сила мира, справедливости и безопасности. Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности", — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что офис Ассоциации U24 в Киеве может специализироваться на превентивных мероприятиях по поддержанию мира.