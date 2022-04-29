Зеленский признался, что состарился из-за войны

Зеленский дал интервью / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состарился за время войны. А для выживания ему необходимо чувство юмора.

Об этом он рассказал в интервью изданию Time.

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На вопрос, как он изменился с момента вторжения, Зеленский отвечает, что "состарился".

"Мнениями, морально. Ну как, морально я совершенно бодр. Состарился с точки зрения ненужной мудрости, которой я никогда и не хотел. Эта мудрость связана с количеством погибших и та пытка, которую российские военные показывали. Мне такая мудрость… Я честно говоря, никогда не стремился к этим знаниям", – поделился глава государства.

По его словам, чувство юмора он не потерял.

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"Нет, конечно! Это невозможно. Этого просто нельзя допустить. Это для выживания и нужно. Иначе все вокруг будут в настроении подавленном. А чтобы побеждать настроение, подавленный не подходит. А настроение должно быть – победителей. И как бы сложно ни было – цель именно такова. Цель – точно не проиграть. Так что нельзя быть в настроении слабости и паники. Надо быть собранным, а собранность она во всем – в настроении, подходе, в словах", – говорит он.

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