Зеленский рассказал, какое оружие сейчас для Украины в приоритете

Украине нужны хорошие системы ПВО / Коллаж "Сегодня"

Украина уже не ждет от Запада поставок самолетов, но хочет получить системы ПВО, чтобы защитить украинские города от тяжелых ракетных ударов.

Об этом заявил Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, сообщает Офис президента.

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По словам президента Украины, очень многое зависит от стран Запада в вопросе окончания войны.

"Очень зависит безопасность в стране по линии, что касается ракетных ударов. То, что мы просим, как первый приоритет все-таки, может я сильно настойчивый, но все-таки безопасность неба. Она – приоритет. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие в Украину мощных систем противовоздушной обороны. И это важно, потому что это даст возможность вернуться домой женщинам и детям, которым нужно идти в школу", - сказал он.

По словам Зеленского, перечень необходимых систем уже давно передан нашим партнерам и Украине остается только ждать.

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