Зеленский рассказал, какое оружие сейчас для Украины в приоритете

Украине нужны хорошие системы ПВО / Коллаж "Сегодня"
Украина уже не ждет от Запада поставок самолетов, но хочет получить системы ПВО, чтобы защитить украинские города от тяжелых ракетных ударов.
Об этом заявил Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, сообщает Офис президента.
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По словам президента Украины, очень многое зависит от стран Запада в вопросе окончания войны.
"Очень зависит безопасность в стране по линии, что касается ракетных ударов. То, что мы просим, как первый приоритет все-таки, может я сильно настойчивый, но все-таки безопасность неба. Она – приоритет. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие в Украину мощных систем противовоздушной обороны. И это важно, потому что это даст возможность вернуться домой женщинам и детям, которым нужно идти в школу", - сказал он.
По словам Зеленского, перечень необходимых систем уже давно передан нашим партнерам и Украине остается только ждать.
Обстановка
- Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Украина получит в рамках военной помощи с Запада системы ПВО NASAMS, при помощи которых сможет закрыть свое небо.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник недавно сообщил, что ФРГ предоставит нам новейший зенитно-ракетный комплекс для ПВО.
- 22 июня канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что Украина получит хорошее вооружение.