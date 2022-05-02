Зеленский рассказал, какой видит победу Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой будет победа Украины в войне с Россией. Он заявил, что просто хочет вернуть свое.

Об этом президент заявил в интервью в программе 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network.

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Зеленский отметил, что Украине не нужно ничего лишнего, а нужно только спокойствие.

"Просто вернуть свое, просто покой на нашей земле, просто чтобы люди наши вернулись к себе, ничего лишнего не нужно. Никакие не нужны лишние вещи, лишние деньги для нашего государства. Ничего лишнего нам не нужно, мы хотим вернуть свое", – сказал президент.

Он добавил, что большинство украинцев, выехавших за границу, хотят вернуться к себе домой.

"Если бы вы спросили человека, который сегодня находится, например, в Германии, Польше, Румынии, Британии или еще дальше, хочет ли он остаться в том или ином государстве или он хочет вернуться к себе домой – в свою Волноваху, в свой Мариуполь, в Харьков, в Запорожье. Я уверен, что большинство людей скажут "я хочу домой", – убежден Зеленский.

По словам украинского президента, с началом полномасштабного вторжения России многие поняли, каковы настоящие ценности.

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"Выглядит победа именно так – комфортно, когда ты дома со своей семьей. Все очень просто. И когда у тебя забирают именно это, в такой момент ты понимаешь, что вот они, настоящие ценности. До начала войны мы не понимали таких ценностей – что такое твоя квартира, твоя семья, просто рядом и все цели. И что это самое главное над всем", – добавил Зеленский.

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