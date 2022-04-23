Зеленский рассказал, какой вопрос первым задал бы Путину

Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров с Владимиром Путиным. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы, прежде всего, поднял бы во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро

Реклама

По словам Зеленского, главной темой стал вопрос территориальной целостности Украины.

"Вопрос, который я бы обсуждал бы с Путиным – это те вопросы, которые интересуют меня исключительно как президента Украины. Это вопрос территориальной целостности. Именно этот вопрос, я бы с ним обсуждал. Как дальше будет жить наш украинский Донбасс, как дальше будет жить наш Крым. Где мы можем, в какой точке, об этом договориться. И можем ли вообще", – сказал президент.

Он также отметил важность диалога с Россией относительно Крыма и Донбасса.

"Самое главное, что мы поднимаем эти вопросы и РФ начинает на них отвечать. Не так, как нам нравится. Но тем не менее, этот диалог начался. Диалог (с Путиным, – ред.) был бы очень предметен, не уверен, что эмоционален – добавил Зеленский.

Зеленский заявил, что не имеет права бояться переговоров

Поднял также президент вопрос своей личной безопасности на таких переговорах, если они будут возможны.

Реклама

"Я не боюсь встречи с президентом (Путиным – Ред.), если насчет покушений. Бояться я просто не вправе, потому что наш народ показал, что он ничего не боится. Боится своих детей. Люди голыми руками останавливали танков, другую российскую технику. Так же как и наши Вооруженные силы Украины, так же, как и наши нацгвардейцы... Я не очень боюсь, боится моя охрана и моя семья. Я не имею на это права (бояться. – Ред.) ", – подчеркнул украинский лидер.

Раньше мы писали: