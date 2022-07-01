Зеленский рассказал, когда Украина все подготовит для вступления в ЕС

Зеленский обсуждал с Гаром Стере нашу евроинтеграцию / Коллаж "Сегодня"
Украина быстрыми темпами займется приведением своего законодательства к нормам Европейского Союза. В этом заверил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, который побывал с визитом в Киеве.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
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Владимир Зеленский отметил, что Украина выполнит все критерии членства в ЕС, которые, прежде всего, рекомендации, а не требования. В частности, в ближайшее время будет объявлен конкурс на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"Поэтому все реформы будут сделаны, проголосованы – у меня нет никаких сомнений. Но все будет сделано в порядке приоритетов нашего государства", – подчеркнул Владимир Зеленский, сообщив, что сейчас одна из главных задач – победить врага.
Он напомнил, что к статусу кандидата мы шли всего 115 дней, значит к членству можем идти быстрее, чем десятилетия.
"Обретение кандидатства происходит абсолютно прозрачно, и многие страны идут к этому годами. Мы прошли этот путь за 115 дней именно потому, что мы очень быстро действовали, говорили, договаривались, голосовали, принимали законы. Даже тяжелые законы – Антикоррупционная стратегия, Стамбульская конвенция – очень важные, сложные вещи, которые десятки лет не принимались в Верховной Раде. Я рад, что государства нас поддержали, что мы обрели этот статус", – заключил президент.
Обстановка
- На брифинге с Гаром Стере украинский лидер заявил, что конкурс для избрания главы Национального антикоррупционного бюро Украины объявят в ближайшие дни или недели.
- Утром 1 июля руководители трех ветвей власти – президент, премьер-министр и председатель ВР подписали в Верховной Раде совместное заявление для достижение стратегической цели – членства Украины в ЕС.
- 24 июня Зеленский провел совещание по "дорожной карте" вступления Украины в Евросоюз.