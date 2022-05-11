Зеленский рассказал, на что пойдет $40 млрд помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Глава государства подвел итоги уходящих суток.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

"Имеем серию серьезных новостей – однозначно позитивных для нашей обороны.

Первое. Палата представителей Конгресса США проголосовала за новый и весомый пакет поддержки для нашего государства и глобальной демократии. Почти на 40 миллиардов долларов. Скоро состоится второе голосование в Сенате США. После чего это решение попадет на подпись президенту Байдену и вступит в силу. Я благодарен народу Америки и всем нашим друзьям в Конгрессе, в администрации за эту поддержку. В чем конкретно позитив? Эти средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Прежде всего, это оружие и боеприпасы для нас, оборудования. Но не только. Это также поддержка расследования военных преступлений Российской Федерации, оккупантов, поддержка дипломатической работы и тому подобное.

Второе решение — важное и даже историческое. Это обновление Америкой знаменитой программы ленд-лиза. Люди, которые хорошо помнят историю, знают, что ленд-лиз был одной из ключевых предпосылок победы союзников во Второй мировой войне. Помощь по ленд-лизу от США для Великобритании и Советского Союза кардинально изменила расстановку сил в Европе. Европейцы тогда получали по ленд-лизу большую номенклатуру продукции — от самолетов до грузовиков, от авиационного топлива до средств связи. Кстати, американские радиостанции и другие вещи, поставленные по ленд-лизу, работали для советских людей еще долго после войны. Десятки лет гитлеровская Германия даже с учетом всех ресурсов на захваченных территориях не могла ничего противопоставить этому потенциалу союзников на фундаменте американских производственных сил.

И это не случайность, что новый закон о ленд-лиз для защиты демократии в Украине был подписан именно 9 мая. Я благодарен лично президенту Байдену за эту поддержку, за это решение и за такой символизм. Потому что мы сейчас защищаем свободу и право на жизнь для всех свободных народов в войне против тирании, которая представляет для Европы не меньшую угрозу, чем была 80 лет назад.

Говоря просто, ленд-лиз — это схема передачи нам всего, что необходимо для обороны. Хотя формально это как бы заем, но по сути он настолько выгоден, что называть его займом некорректно.

Во-первых, мы получим доступ к современному оружию, боеприпасам, оборудованию, и нам не надо искать варианты, как за это все заплатить.

Во-вторых, теперь по ленд-лизу президенту США не нужно будет согласовывать с Конгрессом, какую помощь он оказывает. Это ускорит снабжение.

И есть еще одна вещь, о которой стоит сказать отдельно. Украина очень предметно и постоянно обсуждает с нашими друзьями тему гарантий безопасности для Украины. Встреча "Большой семерки" 8 мая, в которой наше государство впервые приняло участие на уровне лидеров, была прежде всего об этом. Мы договариваемся с ведущими государствами мира, чтобы дать уверенность в безопасности на десятилетия вперед. Это впервые в истории нашего государства, когда есть возможность зафиксировать такие гарантии. Не что-то в меморандуме, не какое-то декларативное желание какого-то курса, а конкретные гарантии. Не только юридически весомые, но и прописанные так, чтобы было понятно: что конкретно, кто конкретно и как конкретно нам гарантирует. Дай Бог.

Конечно, все эти вещи не заработают за один или несколько дней. Но я уверен, что этот май в украинской истории будет иметь особое значение.

Да, российские войска все еще на нашей земле. Те маргиналы, которых российское государство нашло себе как коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической же глупости, как характеризовался этот их уровень еще в "Собачьем сердце". Но что бы ни делают оккупанты, это ничего не значит. У них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей. Кстати, сегодня в общении к студентам университетов Франции почувствовал такую уверенность и в их вопросах. А с новой поддержкой от США по ленд-лизу, со всей той помощью, которую мы получаем от Великобритании и Евросоюза, от Канады, Японии, Австралии – без преувеличения, от всего свободного мира, – нам будет легче.

Говорил сегодня и с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об оборонной помощи Украине, энергетическом взаимодействии и новых санкциях. Новые — против России. Шаг за шагом делаем все, чтобы именно агрессору было наиболее больно от агрессии.

Однако, говоря о помощи партнеров, нужно не забывать, что победа добывается непосредственно украинцами и украинками, которые борются. Всеми, кто бьет врага и усиливает оборону. Только вчера государственными наградами были отмечены 404 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Звание Героя Украины (посмертно) присвоено полковнику Игорю Бедзаю, начальнику службы безопасности полетов – старшему инспектору-летчику командование Военно-морских сил. А всего за время полномасштабной войны государственными наградами отмечены более 13 тысяч наших военных. Это точно характеризует храбрость всех наших защитников, всех наших защитниц", — сказал Зеленский.