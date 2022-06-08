Зеленский рассказал новые детали разговора с Шольцем

Зеленский и Шольц поговорили/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В частности, о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС.

Об этом глава государства рассказал во время обращения к украинцам.

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"Говорил сегодня с канцлером Германии Шольцем. Также — о решении в пользу Украины относительно кандидатства, которое, на самом деле, будет решением и в пользу Европы. Об оборонной поддержке говорили. И о продовольственной безопасности, гарантирование которой – уже действительно глобальный интерес. Потому что никто не может быть заинтересован, кроме российского государства, в глобальном продовольственном кризисе", — сказал Зеленский.

Когда в Украину поступит оружие по ленд-лизу?

Первая техника от Соединенных Штатов Америки по программе ленд-лиз должна прибыть в Украину примерно через 2-3 недели. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

Он заявил, что военная техника из США в Украину доставляется крупными транспортными кораблями.

"Вы должны понимать, что они долго грузятся в Америке, недели две, потом дней 10-12 плывут через Атлантику, потом приплывают в Европу, потом разгружаются. Вы должны понимать, что это занимает время, минимум месяц", — сказал Арестович.

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