Зеленский рассказал о плане властей в случае покушения на себя

Владимир Зеленский рассказал, что власть в Украине была "подготовлена и разделена". / Фото: Офис Президента Украины, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Власти в Украине были готовы, если произойдет покушение на президента. Согласно законодательству, в этой ситуации есть кому руководить нашей страной.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, ответив по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

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"Были подготовлены"

"Мы четко понимали, что, если будет покушение и будет негативный результат, если будет такая ситуация – оккупированный город, оккупированный Киев. Я как президент должен был думать, кто будет заниматься управлением государством, не потерять институты наши – начиная с армии и заканчивая финансовыми", – заявил президент.

Зеленский рассказал, что власть в Украине была "подготовлена и разделена" – президент, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Также он сказал, что на него уже "много раз" пытались совершить покушение.

"Я отношусь к этому достаточно философски", – отметил Зеленский.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе у россиян сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских военных. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч человек.

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