Зеленский рассказал об уникальной возможности, которую получила Украина

Украинцы могут сами выбрать будущее для страны, отметил президент / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина в условиях войны с Россией получила возможность сформировать именно то будущее, которое выберет ее народ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своем Telegram-канале.

Реклама

"Миллионы наших людей борются за право на жизнь и свободу для нашего народа. Именно сейчас и именно наша страна находится в такой ситуации, когда мы можем выбрать для нее такое будущее, как мы решим. Это не просто адаптация к условиям, созданным для Украины другими поколениями или даже другими государствами. Как это есть для других стран и как это было для нашего государства до войны. Мы можем сознательно переформатировать нашу жизнь", – отметил президент.

Зеленский ждет хороших новостей от Запада

Президент Владимир Зеленский ранее рассказал, когда могут появиться новости о поставках необходимого Украине оружия.