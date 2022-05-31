Зеленский рассказал об уникальной возможности, которую получила Украина

Украинцы могут сами выбрать будущее для страны, отметил президент / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина в условиях войны с Россией получила возможность сформировать именно то будущее, которое выберет ее народ.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своем Telegram-канале.
"Миллионы наших людей борются за право на жизнь и свободу для нашего народа. Именно сейчас и именно наша страна находится в такой ситуации, когда мы можем выбрать для нее такое будущее, как мы решим. Это не просто адаптация к условиям, созданным для Украины другими поколениями или даже другими государствами. Как это есть для других стран и как это было для нашего государства до войны. Мы можем сознательно переформатировать нашу жизнь", – отметил президент.
Зеленский ждет хороших новостей от Запада
Президент Владимир Зеленский ранее рассказал, когда могут появиться новости о поставках необходимого Украине оружия.
"Ежедневно работаем над усилением нашей защиты, это прежде всего поставки оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет превосходить оккупанта технологично и ударной силой. Конечно, очень многое зависит от наших партнеров, от их готовности дать Украине все необходимое для защиты нашей свободы. Я жду по этому поводу хороших новостей уже на следующей неделе", – отметил Зеленский 28 мая.