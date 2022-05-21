Зеленский рассказал, от чего сейчас получает удовольствие

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сегодня получает удовольствие от положительных результатов государства.

"Многое вещей изменилось. Я получаю удовольствие от момента. И что было вчера, и что будет завтра… Деоккупирована Киевская область, не взяли Донбасс. Обычные вещи стратегические для меня как для человека и как для президента. И я от этого момента получаю все , что могу. Удовольствие от положительных результатов нашего государства. Я не могу получать удовольствие от того, что кто-то заблокирован, кому-то плохо, кто-то погиб. Но я живу сегодня", – сказал президент в интервью в эфире Youtube-канала "Україна 24".