Зеленский рассказал, почему Байдену стоит приехать в Украину

Владимир Зеленский считает, что в Украину нужно приехать Джо Байдену. Фото: коллаж "Сегодня"

Визит президента США Джо Байдена в Украину был бы важным сигналом. Так считает наш лидер Владимир Зеленский. По его мнению, этот визит был бы полезен и самому Байдену.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Fox News.

Реклама

"Это важно. Я думаю, очень важно… Потому что, по нашему мнению, в нашем обществе Байден является президентом величайшей демократической цивилизации", – сказал президент.

Байден приедет в Украину – представитель Конгресса США

Визит президента США Джо Байдена в Украину планируется, однако произойдет только после того, как это станет возможным. Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, пишет CNN.

Рассказывая о встрече делегации членов Конгресса США с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 1 мая, Шифф анонсировал поездку Байдена в Украину.

"Думаю, президентский визит рассматривается, вопрос лишь в том, как скоро это станет возможным", – отметил Шифф.

По его словам, "это только вопрос времени".

Реклама

Ранее мы писали: