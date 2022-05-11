Зеленский рассказал, почему у Украины пропадает желание вести переговоры с Россией

Зеленский рассказал про переговоры с Россией / Коллаж "Сегодня"

Терпение Киева на исходе для переговоров с Россией. Все из-за больших свидетельств зверств, которые совершила российская армия на территории Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в виртуальном обращении к французским студентам университетов, пишет CNN.

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"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки погибших, случаи изнасилований, с каждым новым зверством исчезает желание и возможность договариваться, как и возможность решения этого вопроса дипломатическим тоном", — говорит Зеленский.

Президент Украины также выразил уверенность, что Украина выиграет войну и вернет себе все территории, которые принадлежат стране. Также Зеленский подтвердил необходимость вступления Украины в Европейский Союз, призвав к конструктивным шагам для включения страны в Союз.

"Украина только усилит другие государства, наша армия продемонстрировала свои возможности. Наши люди зарекомендовали себя", — сказал президент.

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Зверства оккупантов

"Мужчина выжил после расстрела и рассказал о зверствах оккупантов в Мотыжине Киевской области… Как их с другом держали в люке, заставляли копать себе могилы в лесу, простреливали руки и ноги, а потом отвезли к реке и расстреляли", – написалсоветник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, все это время оккупанты выпытывали у волонтеров позиции украинских военнослужащих, о которых те ничего не знали, поскольку возили людям гуманитарную помощь.

На видео мужчина рассказал, среди прочего, что российские военные остановили их автомобили, обыскали, а также забрали телефоны.

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