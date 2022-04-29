Зеленский рассказал, решат ли в Украине проблему с дефицитом топлива

Зеленский рассказал про решение проблемы с дефицитом топлива / Коллаж "Сегодня"

Правительство Украины обещает, что в течение одной-двух недель в стране обеспечат систему поставки топлива, которая не допустит дефицита.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

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"Правительство Украины сегодня рассматривало вопрос ликвидации дефицита на рынке горючего. Очереди и рост цен на заправках есть во многих областях нашего государства. Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, поставки и хранения горючего", – говорит президент.

Россия заблокировала украинские порты, а из-за этого нет мгновенных решений для восполнения дефицита топлива.

"Чиновники обещают, что в течение одной-двух недель, будет обеспечена такая система поставки топлива в Украину, которая сможет не допускать дефицита", – добавил Владимир Зеленский.

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Цены на топливо в Украине бьют рекорды

В конце апреля на заправках снова появился бензинА-95+. Его можно приобрести в сетях "Автотранс", "Катрал", "Авиас", OKKO, Socar. Цены стартуют от 35,79 грн/л, а средняя цена на рынке 36,41 грн/л.

Обычный А-95 сбывают по 34,57 грн за литр. Самая низкая стоимость его вида бензина составляет 33,81 грн/л.

Подрос в цене и А-92 – сейчас средняя рыночная цена 34 грн/л. Хотя на некоторых АЗС он продается от 32,75 грн/л.

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Очень широкая амплитуда цен на дизельное топливо, которая начинается с 37,61 грн/л и достигает 40,65 грн/л. В среднем его сбывают по 39,23 грн/л.

На некоторых заправках можно еще купить автогаз, цены стартуют с 29,37 грн/л. Пиковый показатель составляет 39,29 грн/л. Средняя рыночная стоимость 30,46 грн/л.

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